Thema u. a.: Dönertrends mit Sascha WolterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.05.2022: Thema u. a.: Dönertrends mit Sascha Wolter
42 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12
Der Döner ist das beliebteste Fastfood in Deutschland. Sternekoch und Soulfood-Experte Sascha Wolter macht aus dem Fleisch-Topseller vegane Döner-Sandwiches. Optisch sieht alles aus wie beim Döner, doch Fleisch ist keines drin. Um der Sache geschmacklich auf den Grund zu gehen, wird der Burger- und Sandwich-Experten Hubertus Tschirner für eine Dönerprobe nicht nur geschmacklich "entführt". Und: World of Instagram
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins