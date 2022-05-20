Thema u. a.: Eistrends Italia 2022Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.05.2022: Thema u. a.: Eistrends Italia 2022
Folge vom 20.05.2022
Simone De Feo und Maurizio Bernardini betreiben Eisdielen in Reggio Emilia und Bologna und sind berühmt für ihre Kreativität. Die beiden Eismacher sehen ziemlich verrückt aus und sind es auch! Für "Abenteuer Leben" zaubern sie abgefahrene Kreationen wie Palmkohl-Sorbet. Auch "die längste Eis-Theke der Welt" in Sirmione am Gardasee wartet mit verrückten neuen Sorten, schrägen Kombinationen und überdimensionalen Waffeln auf. Und: Porchetta - der italienische Döner
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
