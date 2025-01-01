Thema u. a.: Hoffmann on Tour: Dönercheck DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Hoffmann on Tour: Dönercheck Düsseldorf
42 Min.Ab 12
Dieses Mal ist Dirk Hoffmann auf der Suche nach ausgefallenen Döner-Varianten in seiner Heimat Düsseldorf. Auf der Speisekarte stehen: Döner Hawaii, fleischloser Seitan Döner und Kumru - das Döner Sandwich mit Knoblauchwurst. Klingt wild! Aber auch lecker? Der Profi macht den Test! Und: Illusion Fotos
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
