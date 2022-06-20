Thema u. a.: Erdbeeren mal anders mit FeliJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.06.2022: Thema u. a.: Erdbeeren mal anders mit Feli
42 Min.Folge vom 20.06.2022Ab 12
Es ist wieder Erdbeerzeit - und Feli beweist, dass die süßen Früchte nicht nur mit Sahne oder im Kuchen schmecken. Stattdessen bereitet sie das Obst deftig mit Döner, Tacos und Pizza zu. Ob das schmeckt? Und: Europas Stadt der Zukunft: Kopenhagen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins