Thema u. a.: Gartengadgets 2022Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.06.2022: Thema u. a.: Gartengadgets 2022
43 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Der Sommer ist da - endlich wieder Zeit, um im Garten oder der Natur mit Freunden zu verweilen. Passend dazu nehmen die Tester Marie und Kevin ausgefallene Gadgets unter die Lupe: von der Beamer-Leinwand für gemütliche Fernsehabende im Freien bis hin zur Badewanne to go für Festivals oder Camping. Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der Gegenstände und auch der Nutzen? Und: Grillen wie die Mayas - Erdlochgarn in Mexiko
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins