Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.07.2022: Thema u. a.: Mann spritzt sich Heroin - Rettungswagen Regensburg
60 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 12
Notruf in Regensburg. Ein Mann hat sich Heroin gespritzt und droht nun durch die Betäubung in Lebensgefahr zu geraten. Der Rettungsdienst muss schnell handeln, doch an der angegebenen Adresse meldet sich zunächst keiner. Und: Fahrkartenkontrolle Augsburg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
