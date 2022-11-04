Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Grundreinigung eines Suchthaushaltes

Kabel EinsFolge vom 04.11.2022
Thema u. a.: Grundreinigung eines Suchthaushaltes

Thema u. a.: Grundreinigung eines SuchthaushaltesJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.11.2022: Thema u. a.: Grundreinigung eines Suchthaushaltes

61 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12

Marcell Engel und sein Sohn Kevin Krutzinna betreiben in Berlin ein Reinigungsunternehmen. Innerhalb von nur wenigen Tagen müssen sie eine Zwei-Zimmer-Wohnung samt Inventar und Mobiliar wieder auf Vordermann bringen. Doch nicht nur die enorme Flaschenansammlung stellt das Team vor eine neue Herausforderung. Und: Benjamin Richter arbeitet als Abschlepper in Offenbach. Was erwartet ihn heute?

Alle verfügbaren Folgen