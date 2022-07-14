Thema u. a.: Baumsprengung am Hang - THW BambergJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.07.2022: Thema u. a.: Baumsprengung am Hang - THW Bamberg
60 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Das THW muss einen morschen Baum am Hang entfernen, da die Absturzgefahr auf die anliegende Bundesstraße zu hoch ist. Mit einer Sprengung soll der Baum gezielt vom Hang stürzen. Und: Mülldetektive Herne.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins