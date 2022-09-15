Thema u. a.: Licht im Dunkel - TunnelreinigungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.09.2022: Thema u. a.: Licht im Dunkel - Tunnelreinigung
60 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12
Bad Wildbad im Schwarzwald. Hier kümmern sich Patrick Schacht und Johannes Vosl um die Reinigung des 1,7 Kilometer langen Meisterntunnels. Und: Unterlassene Hilfeleistung?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen