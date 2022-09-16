Thema u. a.: Gefahr auf der AutobahnbrückeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.09.2022: Thema u. a.: Gefahr auf der Autobahnbrücke
61 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 12
Sarah Trüdinger und Leo Manger von der Autobahnpolizei Gersthofen sind auf der A8 unterwegs, als sie ein Notruf der Funkleitstelle erreicht. Auf einer Autobahnbrücke wurde eine Person im Gefahrenbereich gesichtet.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
