Thema u.a.: Stark alkoholisierte Frau nicht mehr ansprechbarJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.10.2022: Thema u.a.: Stark alkoholisierte Frau nicht mehr ansprechbar
61 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12
In München sind Notfallsanitäter Klaus Hippe und sein Kollege in der Nacht unterwegs. Es ist ein typischer Wochenend-Einsatz, denn sie werden zu einem Tanzlokal gerufen, wo sie eine nicht mehr ansprechbare junge Frau antreffen. Und: Porsche geklaut!
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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