Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.10.2022: Thema u. a.: Einsatz im Betriebsrestaurant - Profikoch Timo Hinkelmann
Folge vom 06.10.2022
Koch Timo Hinkelmann ist zu Besuch im Betriebsrestaurant eines Logistikstandorts von EDEKA. Morgens werden Brötchen geschmiert und mittags muss das Mittagessen pünktlich fertig sein. Doch der Blumenkohl für die Suppe fehlt. Schaffen die Köche es rechtzeitig? Und: An einem steilen Hang am Bodensee drohen morsche Bäume auf die darunterliegende Straße zu stürzen. Ein Fall für die Helikopter-Baumfäller Renato Giezendanner, Adrian Gisler und ihre Kollegen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
