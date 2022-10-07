Thema u. a.: Illegaler Katzenhandel - Lockvogel deckt aufJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.10.2022: Thema u. a.: Illegaler Katzenhandel - Lockvogel deckt auf
60 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12
Tierschützer Stefan Klippstein hat den Verdacht auf illegalen Tierhandel. In Berlin-Reinickendorf werden immer wieder Katzen von demselben eBay-Kleinanzeigen Account inseriert. Eine Bekannte des Tierschützers geht als Lockvogel einen Scheinkauf ein. Und: Im niedersächsischen Nienburg führen die Polizisten Christian und Janik eine Verkehrskontrolle durch. Was erwartet sie heute?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen