Thema u. a.: Aperol und Aprikose-Chili - verrückte Käsekreationen in AppenzellJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.09.2022: Thema u. a.: Aperol und Aprikose-Chili - verrückte Käsekreationen in Appenzell
61 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
Der Käse-Scout Wolf Wagener ist für einen Hamburger Käse-Großhandel in Appenzell unterwegs. In einer Käserei macht er den Check: Läuft alles so, wie es sich der Käse-Scout vorstellt? Und können ihn die neuesten Kreationen überzeugen? Und: Der Flughafen Frankfurt. Saskia Bauer und Mario Hofmann vom Zoll kontrollieren Reisende und ihr Gepäck. Ein Mann aus Kenia hat einige Mitbringsel dabei, unter anderem einen großen Holzelefanten mit Zähnen - etwa aus verbotenem Elfenbein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen