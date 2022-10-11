Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Marco bei der Deutschen Grillmeisterschaft - Fleischtest Fulda

Kabel EinsFolge vom 11.10.2022
Thema u. a.: Marco bei der Deutschen Grillmeisterschaft - Fleischtest Fulda

60 Min.Folge vom 11.10.2022Ab 12

In Fulda findet die 25. Deutsche Grill- & BBQ Meisterschaft statt. YouTuber und Fleischexperte Marco Schmidbauer testet sich durch die Stände. Neben Steak und Tafelspitz bieten die besten Griller Deutschlands auch verschiedene Bratwurstvarianten. Darunter eine schwarze Currywurst - doch schmeckt sie? Und: Wer in einem angesagten Hip-Hop Club in Kaiserlautern feiern will, muss an ihr vorbei: Türsteherin Anke Henkel - genannt "Die schwarze Göttin". Was erlebt sie heute?

