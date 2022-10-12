Thema u. a.: Butter in 26 Geschmacksrichtungen - Buttermanufaktur RegenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.10.2022: Thema u. a.: Butter in 26 Geschmacksrichtungen - Buttermanufaktur Regen
60 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 12
Im bayerischen Regen stellen Moritz und Fabio Butter mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen her. Dafür nutzen sie eine weltweit einmalige Maschine und ausgewählte Zutaten. Die Butter-Veredler wollen heute mit einer extra angefertigten Sorte einen Sternekoch begeistern - und der hat hohe Ansprüche. Und: Bei Ali und Richie haben Ladendiebe keine Chance. Heute erwischen sie einen Mann, der Vodka klaut und konfrontieren ihn am Ladenausgang.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen