Thema u. a.: Fliegende Töpfe im EuropaparkJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.09.2022: Thema u. a.: Fliegende Töpfe im Europapark
61 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 12
Im ersten Achterbahnrestaurant der Welt im Europapark Rust wird die Funktion der Schienen kontrolliert. Damit auch jeder Tisch das bestellte Essen bekommt muss alles gut laufen. Und: Ein Flugzeugabsturz!
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins