Thema u.a.: Handysündern auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.09.2022: Thema u.a.: Handysündern auf der Spur
61 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 12
In Ahlhorn begeben sich die Polizist:innen Albert und Christiane auf Handysünder-Jagd. Sie versuchen diese mit Hilfe von Videokameras aufzuspüren. Denn im Straßenverkehr am Handy zu sein ist äußerst gefährlich! Und: Der Bio-Markt Vitaminkorb.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins
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