Altair im Sternenland
Folge 23: Die Legende lebt
13 Min.Ab 6
Der König will den legendären Ruhm der "Alten Könige". Gosho erzählt ihm, dass man dafür erst sterben müsse... und der König beginnt mit den Vorbereitungen für das königliche Begräbnis. Nur Altairs Fragen retten seine Majestät vor einem peinlichen Ende.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment