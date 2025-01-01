Altair im Sternenland
Folge 24: Die Wahrsagerin
13 Min.Ab 6
Gretchen wurde die Wahrsagerin von Grzzlland und Altair erklärt sich bereit, ihr die Texte für die Wahrsagungen zu schreiben. Die beiden sind damit so erfolgreich, dass sogar die Königin persönlich zu einer Sitzung kommt! Gretchens Prophezeiung (unter anderem über die Gefühle zweier Damen Gosho) endet in einer seltsamen nächtlichen Begegnung in seinem Wagen.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment