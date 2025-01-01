Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

Der Pickel

RiC Staffel 1 Folge 26
Der Pickel

Der PickelJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 26: Der Pickel

13 Min. Ab 6

Altair hat einen Pickel, und das mitten auf der Nase und Goshos Gegenmittelchen verschlimmern nur noch. Gretchen versucht auch zu helfen und macht aus dem Pickel einen "Schönheitsfleck". Um ihn zu ermutigen, malt sie sich selbst auch einen und bald hat sie damit eine alte Mode wiederbelebt. Aber der König beendet das Ganze und damit Altairs Schutz.

