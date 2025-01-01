Altair im Sternenland
Folge 26: Der Pickel
13 Min.Ab 6
Altair hat einen Pickel, und das mitten auf der Nase und Goshos Gegenmittelchen verschlimmern nur noch. Gretchen versucht auch zu helfen und macht aus dem Pickel einen "Schönheitsfleck". Um ihn zu ermutigen, malt sie sich selbst auch einen und bald hat sie damit eine alte Mode wiederbelebt. Aber der König beendet das Ganze und damit Altairs Schutz.
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment