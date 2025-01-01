Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Der erste Schultag

RiCStaffel 1Folge 32
Der erste Schultag

Der erste SchultagJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 32: Der erste Schultag

13 Min.Ab 6

Altair hat den seinen ersten Schultag. Er befolgt Goshos Tipps, über die sich die Lehrer freuen, die anderen Kinder aber sind genervt. Also befolgt er am Nachmittag die Hinweise der Kinder, wie man sich als guter Schüler benimmt, und das endet im Chaos. Leider ist es der Tag der jährlichen Inspektion, und Seine Majestät ist Vorsitzender des Schulrates.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen