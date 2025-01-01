Altair im Sternenland
Folge 32: Der erste Schultag
13 Min.Ab 6
Altair hat den seinen ersten Schultag. Er befolgt Goshos Tipps, über die sich die Lehrer freuen, die anderen Kinder aber sind genervt. Also befolgt er am Nachmittag die Hinweise der Kinder, wie man sich als guter Schüler benimmt, und das endet im Chaos. Leider ist es der Tag der jährlichen Inspektion, und Seine Majestät ist Vorsitzender des Schulrates.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment