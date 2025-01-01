Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Der hohe Besuch

RiCStaffel 1Folge 36
Der hohe Besuch

Der hohe BesuchJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 36: Der hohe Besuch

13 Min.Ab 6

Die Königin freut sich: sie erwartet wichtigen Königlichen Besuch, und es wird auch ein junger Prinz Vega dabei sein! Dazu entschlossen, dass sich ihre Familie (und die Starland Einwohner) dieses hohen Besuches als würdig erweisen, verhält sie sich extrem herrisch. Altair wird als `Waise' ausgewählt, an dem sie ihre Barmherzigkeit und Wohltätigkeit beweisen kann. Natürlich geht alles schrecklich schief.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen