Altair im Sternenland
Folge 36: Der hohe Besuch
13 Min.Ab 6
Die Königin freut sich: sie erwartet wichtigen Königlichen Besuch, und es wird auch ein junger Prinz Vega dabei sein! Dazu entschlossen, dass sich ihre Familie (und die Starland Einwohner) dieses hohen Besuches als würdig erweisen, verhält sie sich extrem herrisch. Altair wird als `Waise' ausgewählt, an dem sie ihre Barmherzigkeit und Wohltätigkeit beweisen kann. Natürlich geht alles schrecklich schief.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment