Altair im Sternenland
Folge 37: Der König auf der Flucht
13 Min.Ab 6
Der Doktor kommt! Da der König schreckliche Angst davor hat, beschließt er, sich nach Say-Sorry-Island schicken zu lassen und bittet Altair um Hilfe beim Begehen eines Verbrechens, das richtige zu finden ist sehr schwer! Als er schließlich auf die Insel geschickt wird findet er heraus, dass der Doktor für die Gefangenen auch dahin kommt!
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment