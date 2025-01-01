Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

RiCStaffel 1Folge 40
Folge 40: Der Sternenhund

13 Min.Ab 6

Die Königin trägt ein neues sternengemustertes Kleid. Zu jedermanns Erstaunen, wird sie daraufhin von Green Dog angegriffen. Während er eingesperrt ist und alle herauszufinden versuchen, was für Hund er ist, passieren seltsame Dinge mit Starlands Licht. Green Dog entkommt... und Altair findet heraus, dass er in Wirklichkeit der Große Sternenhund ist!

