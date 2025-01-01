Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

Das Brauseblümchen

RiCStaffel 1Folge 41
Das Brauseblümchen

Altair im Sternenland

Folge 41: Das Brauseblümchen

13 Min.Ab 6

Altair übernimmt einen höchst langweiligen Job, Assistent im Haushaltswarengeschäft. Eines Tages kommt die Königin und möchte ein neues Brauseblümchen. Sie verursacht grosses Chaos als sie dazu zwingt, die skurrilsten Kombinationen zu entwerfen... aber plötzlich erscheint das alte Brauseblümchen, wird komplett überholt und repariert und danach wieder an die Königin verkauft.

