Altair im Sternenland
Folge 42: Höflich und nett
13 Min.Ab 6
Gretchen möchte Grzzls öffentliches Ansehen verbessern und bittet Altair, sein Partner bei der jährlichen Maple Pie Ernte zu sein. Wie von Altair angeraten, gibt Grzzl sein Bestes um großzügig nett zu sein. Schließlich ist es zuviel der Mühe, er versucht, die Kuchen zu stehlen. Aber das geht richtig schief, und komischerweise verbessert das noch Grzzls Ansehen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment