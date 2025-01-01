Altair im Sternenland
Folge 45: Der Schönheitswettbewerb
13 Min.Ab 6
Altair macht es Spaß, auf das Baby von Gretchens Nichte aufzupassen... bis er mit ihm einen Spaziergang in seinem schwimmenden Kinderwagen macht, und es verliert! Gosho (vom König in Rolle eines Richters beim Wettbewerb `Schönstes Baby' gedrängt) hilft Altair, die Babies auszutauschen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment