Altair im Sternenland
Folge 47: Altair im Glück
13 Min.Ab 6
Ein Schnorchelfant fällt auf Altair. Dem Aberglauben nach hat Altair jetzt alles Glück vom ganzen Sternenland. Und tatsächlich, in Grzzlland räumt er alle möglichen Gewinne ab. Um das Glück für zu pachten, versucht Grzzl mit Hilfe seiner Spießgesellen, den Schnorchelfanten auf sich selber fallen zu lassen. Nach etlichen Versuchen ist Grzzl ziemlich verletzt, aber er hält sich für den glücklichsten Mann vom ganzen Sternenland. Zu dumm, dass jetzt keiner mehr gegen ihn spielen will.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment