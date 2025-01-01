Altair im Sternenland
Folge 48: Der neue König
13 Min.Ab 6
Der König denkt, dass sein Krönungsjahrestag vergessen wurde. Es gibt keine Anzeichen für eine Überraschungsparty und so schmollt er und läuft von zuhause weg. Altair kommt mit ihm und hilft, neues Königreich auf einer nahen Insel aufzubauen. Letzten Endes akzeptieren sie eine Einladung eines "Nachbarkönigreiches" zu einer "Überraschungsparty".
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment