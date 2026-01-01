Altair im Sternenland
Folge 50: Nur ein Spiel
13 Min.Ab 6
Der König ist begeistert, als er herausfindet, dass die Kinder das Golfspielen mögen und ihren eigenen Golfplatz gebaut haben. Er übernimmt diese Idee und baut einen großen Golfplatz für Erwachsene. Grzzl kommerzialisiert das und der König kann ohne zu mogeln nicht gewinnen. Deswegen geht er zu den Kindern zurück, die ihm beibringen, dass man auch nur zum Spaß spielen kann.
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Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment