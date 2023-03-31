Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Der heilige Himmelskörper

FilmRiseStaffel 10Folge 1
Der heilige Himmelskörper

Der heilige HimmelskörperJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 1: Der heilige Himmelskörper

22 Min.

Auf Naethia treffen die Spieler Königin Serena, Fabias Schwester. Sie erlaubt ihnen, die Heilige Sphaera aufzusuchen, eine Quelle großer Macht. Dann greifen die Gundalianer an. Die Heilige Sphaera darf nicht in ihre Hände fallen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen