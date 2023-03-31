Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Der heilige Himmelskörper
22 Min.
Auf Naethia treffen die Spieler Königin Serena, Fabias Schwester. Sie erlaubt ihnen, die Heilige Sphaera aufzusuchen, eine Quelle großer Macht. Dann greifen die Gundalianer an. Die Heilige Sphaera darf nicht in ihre Hände fallen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008