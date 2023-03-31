Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Danksagung
22 Min.Ab 6
Der zweite Schild ist wieder aktiv, und die Spieler helfen den Neathianern, ihre Festungen wieder aufzubauen. Jake macht sich alleine auf die Suche nach Gegnern, doch Fabia will ihn davon abbringen. Da werden beide von Ren und Jesse überrascht.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008