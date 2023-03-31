Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 10Folge 9
Folge 9: Mobiler Angriff

22 Min.Ab 6

Kazarina arbeitet an einer Geheimwaffe, um den wieder aktivierten zweiten Schild zu zerstören. Währenddessen werden die Spieler durch eine Armee hypnotisierter Kinder von der Erde abgelenkt. Eines davon, Koji, besitzt ein mobiles Angriffsfahrzeug.

