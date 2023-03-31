Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Mobiler Angriff
22 Min.Ab 6
Kazarina arbeitet an einer Geheimwaffe, um den wieder aktivierten zweiten Schild zu zerstören. Währenddessen werden die Spieler durch eine Armee hypnotisierter Kinder von der Erde abgelenkt. Eines davon, Koji, besitzt ein mobiles Angriffsfahrzeug.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008