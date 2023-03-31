Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Teilen und erobern

FilmRiseStaffel 10Folge 8
Teilen und erobern

Folge 8: Teilen und erobern

22 Min.Ab 6

Kurz vor dem Aufstand gegen Barodius bittet Nurzak die Spieler um ein Treffen, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Doch er wird von Kazarina betrogen. Als die Spieler eintreffen, befindet er sich bereits im Kampf mit dem Kaiser.

