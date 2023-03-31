Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Teilen und erobern
22 Min.Ab 6
Kurz vor dem Aufstand gegen Barodius bittet Nurzak die Spieler um ein Treffen, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Doch er wird von Kazarina betrogen. Als die Spieler eintreffen, befindet er sich bereits im Kampf mit dem Kaiser.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008