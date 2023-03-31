Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Die Gegner locken
22 Min.Ab 6
Die Spieler wollen einen der zerstörten Schutzschilde von Naethia wieder installieren, da Naethia ansonsten nur noch einen Schild hat. Marucho und Jake müssen die Gundalianer ablenken, damit Dan, Fabia und Shun den Schild in Gang bringen können.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008