Die Spieler wollen einen der zerstörten Schutzschilde von Naethia wieder installieren, da Naethia ansonsten nur noch einen Schild hat. Marucho und Jake müssen die Gundalianer ablenken, damit Dan, Fabia und Shun den Schild in Gang bringen können.

