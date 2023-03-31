Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Kampf um den zweiten Schild
22 Min.Ab 6
Gerade, als sie den Schild wieder hochfahren wollen, werden Shun und Drago beim Schildgenerator von einer Armee Gundulianer überrascht. Dan und Hawktor kommen gerade rechtzeitig an, um ihren Freunden gegen die Übermacht beistehen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008