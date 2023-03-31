Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kampf um den zweiten Schild

FilmRiseStaffel 10Folge 4
22 Min.Ab 6

Gerade, als sie den Schild wieder hochfahren wollen, werden Shun und Drago beim Schildgenerator von einer Armee Gundulianer überrascht. Dan und Hawktor kommen gerade rechtzeitig an, um ihren Freunden gegen die Übermacht beistehen zu können.

