Staffel 10Folge 13
Folge 13: Vergebung

22 Min.Ab 6

Als die Spieler zum Palast zurückteleportiert werden, ist Ren plötzlich wieder verschwunden. Der Schild besitzt einen Filter, der keinen Gundalianer durchlässt. Ren muss sich Fabias Vertrauen und Vergebung verdienen, um hindurch gelassen zu werden.

