Bakugan Battle Brawlers
Folge 13: Vergebung
22 Min.Ab 6
Als die Spieler zum Palast zurückteleportiert werden, ist Ren plötzlich wieder verschwunden. Der Schild besitzt einen Filter, der keinen Gundalianer durchlässt. Ren muss sich Fabias Vertrauen und Vergebung verdienen, um hindurch gelassen zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008