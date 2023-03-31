Bakugan Battle Brawlers
Folge 10: Sid kehrt zurück
22 Min.Ab 12
Während Ren einen Angriff auf den Schild vorbereitet, erwacht Sid in der Tiefe des gundalianischen Palastes aus seinem künstlichen Schlaf. Er kann sich befreien und sich heimlich auf ein Schiff schleichen, das ihn nach Neathia bringt.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008