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Bakugan Battle Brawlers

Sid kehrt zurück

FilmRiseStaffel 10Folge 10
Sid kehrt zurück

Sid kehrt zurückJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 10: Sid kehrt zurück

22 Min.Ab 12

Während Ren einen Angriff auf den Schild vorbereitet, erwacht Sid in der Tiefe des gundalianischen Palastes aus seinem künstlichen Schlaf. Er kann sich befreien und sich heimlich auf ein Schiff schleichen, das ihn nach Neathia bringt.

Weitere Folgen in Staffel 10

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