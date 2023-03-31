Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: Partner Bis zum Ende

22 Min.Ab 6

Zenet verwandelt sich in einen Doppelgänger von Ren und begleitet Gill auf seiner Mission, den zweiten Schild zu zerstören. Dabei entdeckt sie ein Geheimnis, das ihr entweder große Macht sichern oder ihr zum Verhängnis werden kann.

