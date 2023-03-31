Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Partner Bis zum Ende
22 Min.Ab 6
Zenet verwandelt sich in einen Doppelgänger von Ren und begleitet Gill auf seiner Mission, den zweiten Schild zu zerstören. Dabei entdeckt sie ein Geheimnis, das ihr entweder große Macht sichern oder ihr zum Verhängnis werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008