Das Geheimnis des Himmelkörpers

FilmRiseStaffel 10Folge 6
Folge 6: Das Geheimnis des Himmelkörpers

22 Min.Ab 6

Mason flieht von seinem gundalianischen Schiff, Nurzak und Ren nehmen die Verfolgung auf. Unterwegs treffen sie auf Fabia und Marucho, und es kommt zum heftigen Kampf. Ein furchtbarer Dimensionstornado droht plötzlich alles auszulöschen.

