Bakugan Battle Brawlers
Folge 6: Das Geheimnis des Himmelkörpers
22 Min.Ab 6
Mason flieht von seinem gundalianischen Schiff, Nurzak und Ren nehmen die Verfolgung auf. Unterwegs treffen sie auf Fabia und Marucho, und es kommt zum heftigen Kampf. Ein furchtbarer Dimensionstornado droht plötzlich alles auszulöschen.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008