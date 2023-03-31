Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Drachenkoloss
22 Min.Ab 6
Ren wechselt die Seiten und zieht sich damit den Zorn von Kaiser Barodius zu, der ihn gleich zum Kampf fordert. Linehalt gerät in Wut über die ausweglose Situation und entfesselt die Verbotene Macht, die er in sich trägt.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008