Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Koloss Dharak

FilmRiseStaffel 10Folge 11
Koloss Dharak

Koloss DharakJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Koloss Dharak

22 Min.Ab 6

Nachdem Kazarina die Verbesserungen an Exokor vollendet hat, machen sich die Zwölf Gebieter auf den Weg nach Neathia, um einen erneuten Angriff zu starten. Dan will Ren überreden, die Seiten zu wechseln. Da greift Barodius mit Dharak Colossus an.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen