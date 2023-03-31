Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Koloss Dharak
22 Min.Ab 6
Nachdem Kazarina die Verbesserungen an Exokor vollendet hat, machen sich die Zwölf Gebieter auf den Weg nach Neathia, um einen erneuten Angriff zu starten. Dan will Ren überreden, die Seiten zu wechseln. Da greift Barodius mit Dharak Colossus an.
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008