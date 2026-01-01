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Bakugan Battle Brawlers

Der geheime Schalter

FilmRiseStaffel 10Folge 3
Der geheime Schalter

Der geheime SchalterJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 3: Der geheime Schalter

22 Min.

Dan, Fabia und Shun geraten in einen Hinterhalt, als sie mitten im Dschungel von Stoica und Jesse angegriffen werden. Fabia führt den Kampf an, während Dan zurückhaltend bleibt. Zu spät erkennen die Angreifer, dass die Spieler sie getäuscht haben.

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