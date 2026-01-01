Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Der geheime Schalter
22 Min.
Dan, Fabia und Shun geraten in einen Hinterhalt, als sie mitten im Dschungel von Stoica und Jesse angegriffen werden. Fabia führt den Kampf an, während Dan zurückhaltend bleibt. Zu spät erkennen die Angreifer, dass die Spieler sie getäuscht haben.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 12: Sega Toys / Spin Master / Bakugan 4 Project 2011