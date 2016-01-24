Vier Fäuste gegen StefanJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 1: Vier Fäuste gegen Stefan
46 Min.Folge vom 24.01.2016Ab 6
Mit den Rezepten seiner kroatischen Ehefrau will Chris Nad dem Profikoch Stefan Wiertz so richtig einheizen - und zwar nicht nur mit feurigem Slibowitz. Als Vorspeise servieren Chris und sein Bruder Alex knackige Riesengarnelen mit Schafskäsepäckchen, eine Hommage an die sonnige Adriaküste. Die Hauptspeise ist von den bergigen Regionen Kroatiens inspiriert: Ziegen- und Lammspieß vom Holzkohlegrill mit feurigen Paprika sollen die Jury überzeugen.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX