Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Vier Fäuste gegen Stefan

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 1vom 24.01.2016
Vier Fäuste gegen Stefan

Vier Fäuste gegen StefanJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 1: Vier Fäuste gegen Stefan

46 Min.Folge vom 24.01.2016Ab 6

Mit den Rezepten seiner kroatischen Ehefrau will Chris Nad dem Profikoch Stefan Wiertz so richtig einheizen - und zwar nicht nur mit feurigem Slibowitz. Als Vorspeise servieren Chris und sein Bruder Alex knackige Riesengarnelen mit Schafskäsepäckchen, eine Hommage an die sonnige Adriaküste. Die Hauptspeise ist von den bergigen Regionen Kroatiens inspiriert: Ziegen- und Lammspieß vom Holzkohlegrill mit feurigen Paprika sollen die Jury überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen