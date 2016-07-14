Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Sven Hannawald vs. Melissa Thiem

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 12vom 14.07.2016
Sven Hannawald vs. Melissa Thiem

Sven Hannawald vs. Melissa ThiemJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 12: Sven Hannawald vs. Melissa Thiem

93 Min.Folge vom 14.07.2016Ab 6

Der mehrfache Skiflugweltmeister Sven Hannawald (41) fordert seine Freundin, die ehemalige Frauenbundesligaspielerin Melissa Thiem (27), zum Duell am Grill heraus. Als König der Lüfte will er mit einer glasierten Flugente mit karamellisierten Orangenscheiben und geräuchertem Kartoffel-Pastinakenpüree auf das Siegertreppchen fliegen. Stürmerfreundin Melissa geht mit einer leichten Lachsforelle mit Pumpernickelkruste ins Rennen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen