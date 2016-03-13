Beef Battle
Folge 6: Hearts on Fire
45 Min.Folge vom 13.03.2016Ab 6
Profikoch Dirk "Walde" Müller hat es heute mit einem starken Herausforderer zu tun. Er heißt Roland Piechoczek und kennt sich mit Fleisch richtig gut aus. Der 44-jährige Kölner betreibt ein American-Barbecue-Restaurant und wirft auch privat am liebesten Fleisch auf den Rost. Roland und Grillpartner Tahara servieren Baby-Back-Ribs an karamellisiertem Hokkaido-Kürbis und Kalbsherz mit Kräutersalsa an gegrillter Wassermelone.
Beef Battle
