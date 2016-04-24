Beef Battle
Folge 8: Die Brutzelbrüder
45 Min.Folge vom 24.04.2016Ab 6
Heuschrecken im Speckmantel - auch damit haben die Grill-Enthusiasten Julian Peier (27) und Hannes Böttcher (25) ihre Freunde schon überrascht. Für die Jury haben sie sich etwas anderes ausgedacht: Smoky Dry Aged Kotelett vom Eichelmastschwein mit Aprikosen-Salbei-Honigsauce. Das für Schweinefleisch ungewöhnliche Trockenreifungs-Verfahren haben die findigen Brutzelbrüder gemeinsam mit dem Metzger ihres Vertrauens entwickelt.
Beef Battle
Genre:Kochen
6
