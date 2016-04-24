Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beef Battle

Die Brutzelbrüder

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 24.04.2016
Die Brutzelbrüder

Beef Battle

Folge 8: Die Brutzelbrüder

45 Min.Folge vom 24.04.2016Ab 6

Heuschrecken im Speckmantel - auch damit haben die Grill-Enthusiasten Julian Peier (27) und Hannes Böttcher (25) ihre Freunde schon überrascht. Für die Jury haben sie sich etwas anderes ausgedacht: Smoky Dry Aged Kotelett vom Eichelmastschwein mit Aprikosen-Salbei-Honigsauce. Das für Schweinefleisch ungewöhnliche Trockenreifungs-Verfahren haben die findigen Brutzelbrüder gemeinsam mit dem Metzger ihres Vertrauens entwickelt.

