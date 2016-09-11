Frank Buschmann vs. Christoph DommischJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 14: Frank Buschmann vs. Christoph Dommisch
95 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 6
In dieser Folge will Sportreporter Frank "Buschi" Buschmann den Jungmoderator Christoph "Icke" Dommisch in Grund und Boden grillen. Der Veteran gibt alles, um den Neuling zu besiegen. Männlichkeit ... Kraft ... American Football ... Aber wer am Ende die begehrte Trophäe bekommt, entscheidet einzig und allein die unbestechliche, knallharte Spitzenkoch-Jury!
