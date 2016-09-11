Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Frank Buschmann vs. Christoph Dommisch

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 14vom 11.09.2016
Frank Buschmann vs. Christoph Dommisch

Frank Buschmann vs. Christoph DommischJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 14: Frank Buschmann vs. Christoph Dommisch

95 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 6

In dieser Folge will Sportreporter Frank "Buschi" Buschmann den Jungmoderator Christoph "Icke" Dommisch in Grund und Boden grillen. Der Veteran gibt alles, um den Neuling zu besiegen. Männlichkeit ... Kraft ... American Football ... Aber wer am Ende die begehrte Trophäe bekommt, entscheidet einzig und allein die unbestechliche, knallharte Spitzenkoch-Jury!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen