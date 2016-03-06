Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beef Battle

Das Goldene Kalb

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 5vom 06.03.2016
Das Goldene Kalb

Beef Battle

Folge 5: Das Goldene Kalb

48 Min.Folge vom 06.03.2016Ab 6

"Glam-Country" ist das Thema der Brüder Ralf (34) und Marc Höschen (37), die einen Bauernhof betreiben. Was das konkret bedeutet? Zum Beispiel überziehen die Bauersbrüder ein saftiges Kalbskotelett mit Blattgold. Bei der Vorspeise bleiben sie allerdings auf dem Boden der Tatsachen und servieren der Jury Schwalbennester auf grüner Wiese - im Klartext: mit Eiern gefüllte Hackfleischbuletten.

