Beef Battle
Folge 5: Das Goldene Kalb
48 Min.Folge vom 06.03.2016Ab 6
"Glam-Country" ist das Thema der Brüder Ralf (34) und Marc Höschen (37), die einen Bauernhof betreiben. Was das konkret bedeutet? Zum Beispiel überziehen die Bauersbrüder ein saftiges Kalbskotelett mit Blattgold. Bei der Vorspeise bleiben sie allerdings auf dem Boden der Tatsachen und servieren der Jury Schwalbennester auf grüner Wiese - im Klartext: mit Eiern gefüllte Hackfleischbuletten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX